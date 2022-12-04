شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال ينتهى من تصوير أغنية "إحنا الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم حمادة هلال من تصوير أغنية "إحنا الحياة" في الحى الفرعوني والحى الإسلامي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ويعد هذا التعاون هو الاول من نوعه عربي صيني، حيث تم ترشيح حمادة ليمثل الجانب العربي في هذه الاغنية والبلوجر الصينية "ما يه" وتم التصوير الجزء الصيني في حديقة معرض بكين بالصين وتم تقسيم فريق العمل إلى فريقين عربي وصيني ويمثل فريق العمل العربي المخرج المصري يوسف عماد الدين ومدير التصوير محمود رفعت أما الجانب الصيني من إخراج "منغ شين" وتصوير "شيه يي" وتدور فكرة الأغنية على تلاقى الحضارات والحث على استمرارية التعاون بين الشعوب يدًا بيد والصداقة التي تجمع دولة الصين بالدول العربية والأخوة حيث لا تفرقة ولا تمييز بين الشعوب.

كلمات الأغنية للشاعرة المصرية سلمى رشيد بالتعاون مع الشاعر الصيني ويوان يوان، ألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

وعن الترشيح قال حمادة إنه سعيد بهذا الترشيح خاصة أنه من دولة عظمى ومن قناة صينية رسمية كبيرة لها انتشار واسع فى الصين والوطن العربى وأضاف انه تحمس لهذه الأغنية لأنها تدعو الشعوب العربية والصين إلى المحبة والاخوة والصداقة والسلام وأن يكون بينهما تعاون فى كل المجالات التجارية والفنية والانسانية تحت شعار مستقبل واحد خاصة وان العرب والصين بينهم علاقات تاريخية وتجارية منذ آلاف السنين.