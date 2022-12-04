شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تنعى مفيد فوزي: قامة وقيمة عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الكاتب الكبير مفيد فوزي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي، يعد قيمة وقامة عظيمة ورمزًا فريدًا من رموز الإعلام المصري والعربي.

وأكدت الفنانة صفاء أبو السعود، أن الإعلامي الكبير مفيد فوزي قضى رحلة طويلة ومشرفة من العطاء غير المحدود في تاريخ صاحبة الجلالة، مشيرة إلى أنه ترك بصمات فريدة، وتميز خلال مشواره الصحفي والإعلامي بالجرأة والصراحة والوضوح، وتمكن من وضع الكثير من القواعد والأسس الإعلامية، التي أصبحت بمثابة مدرسة صحيفة وإعلامية متميزة تستفيد منها الأجيال القادمة، رحم الله مفيد فوزي، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ورحل مفيد فوزي عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 89 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وكان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة.

يشار إلى أن الاعلامى الكبير مفيد فوزى كان قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.