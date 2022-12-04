شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة "العيلة دى" تكشف سبب وضع أغانى زمان خلال حلقات المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أمانى التونسى مؤلفة مسلسل "العيلة دى" الذى يتم عرضه حاليًا على قناة dmc عن سبب وضع عدد من أغانى زمان خلال حلقات العمل مع توجيه الشكر لصناع كل أغنية، وقالت لـ"الخليج 365" أن قصة المسلسل تدور حول عائلة مصرية أصيلة، وأنها قررت ربط هذه العائلة بكل الأصالة في الفن والأغانى وذلك أعطى طابع خاص للأحداث.

ويعرض مسلسل "العيلة دى" من السبت للأربعاء على قناة dmc، فى الثامنة مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3 عصرًا، كما ينطلق عرض العمل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء كما يعرض العمل بالتزامن على منصة watch it الرقمية.



العيلة دى

مسلسل "العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدورأحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.