شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمى سبايك لي بمهرجان البحر الأحمر: ادعوا لبيليه وصلوا من أجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج العالمي سبايك لي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية، إن المهرجانات السينمائية مهمة جدا لأنها تمنح المساحة لتشارك المخرجين مع بعض والتقاء صناع السينما والتعرف علي ثقافات مختلفة من كل العالم.

وأشار سبايك لي خلال المؤتمر إلى أن السينما هي عالمه الخاص الذي يعيش فيه، مشيرا إلى أن مهرجان البحر الأحمر من المهرجانات الهامة في المنطقة وأنه يتمني العودة مرة أخري لحضوره في الدورات المقبلة.

فيما دعى الجميع من خلال المؤتمر للدعاء والصلاة من أجل الأسطورة البرازيلية بيليه والذي يعاني من المرض، حيث كشفت تقارير صحفية برازيلية أن الأسطورة بيليه، المتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات، لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي.

وأشارت التقارير إلى أن بيليه يحصل حالياً على جرعات مكثفة من المسكنات لتخفيف آلام السرطان الذى يعانى منه منذ بداية العام، رغم إجرائه جراحة فى سبتمبر من العام الماضي.

وتم نقل بيليه إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية متعلقة بورم القولون، والدعوات بالشفاء التى عرضت على عدة منشآت فى قطر خلال مونديال 2022.

سبايك لي، أحد أهم المخرجين في تاريخ السينما، قدّم نفسه إلى الجماهير بصورة مذهلة منذ أن عُرض فيلمه الطويل الأول "يجب أن تحصل عليها" (1986) في مهرجان كان السينمائي، كما أنه أثبت قيمة الممثلين ذوي الأصل الأفريقيّ في السينما الأمريكية في أعماله الأولى، مثل، افعل ما هو صواب" (1989)، "حُمّى الأدغال" (1991)، "مالكوم إكس" (1992)، "خدع" (2000).