شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون مفيد فوزى: فقدنا تاريخ كبير وقيمة صحفية وأدبية رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الفن، الكاتب الكبير مفيد فوزى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 89 عاما.

وكتبت النجمة نبيلة عبيد، قائلة: "مع السلامة يا أستاذ مفيد يا أعظم كنز جمعته من هذه الحياة وداعا مفيد فوزي المحترم الصديق الغالي والكاتب الصحفي القدير".



نبيلة عبيد

وقالت النجمة فيفى عبده: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله وأحبابه يا رب برجاء الدعاء له".



فيفى عبد

وقال السيناريست أيمن بهجت قمر: "وفاة الكاتب الصحفي والإعلامي النادر مفيد فوزي تاريخ كبير ودعناه النهارده البقاء لله"، وكتب النجم أحمد فهمى، قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي"، وكتبت الفنانة جومانا مراد:" ربنا يرحمه و يغفر له" وقال الفنان سعد لمجرد:" انا لله و انا اليه راجعون ".



أيمن بهجت قمر



أحمد فهمى



سعد لمجرد و جومانا مراد



ديانا كرزون ديانا كرزون

ورحل مفيد فوزي عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 89 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وكان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة.

يشار إلى أن الاعلامى الكبير مفيد فوزى كان قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.