شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد وفيفى عبده تنعيان مفيد فوزى: مع السلامة يا أستاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانتان نبيلة عبيد وفيفى عبده، الكاتب الصحفى والإعلامى الكبير مفيد فوزى، والذى توفى فجر اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث كان مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أعلن خبر وفاة الكاتب الصحفى، عبر حسابه على تويتر.

ونشرت نبيلة عبيد صورة الكاتب الراحل مفيد فوزى وعلقت عليها، "مع السلامه يا استاذ مفيد....يا اعظم كنز جمعته من هذه الحياة... وداعا مفيد فوزي المحترم... الصديق الغالي و الكاتب الصحفي القدير"



نبيلة عبيد

من جانبها قالت الفنانة فيفى عبده، "انا لله و انا اليه راجعون وفاة الصحفي و الاعلامي الكبير مفيد فوزي. ربنا يرحمه و يغفرله و يصبر اهله و احبابه يا رب. برجاء الدعاء له"



فيفى عبده

يشار إلى أن الاعلامى الكبير مفيد فوزى كان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة.

وكان الاعلامى الكبير مفيد فوزى قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.