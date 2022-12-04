شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يكشف عن الزيارة الأخيرة لمفيد فوزى فى العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الكبير مفيد فوزى، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكتب كرم جبر، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "زرته منذ أيام فى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، برفقة الصديقين أسامة سرايا وعبد الله حسن، كان مرهقا وتبدو عليه ملامح الموت والبحث عن الراحة، بعد رحلة كفاح طويلة لم يهدأ خلالها لحظة البقاء لله أنعى الكاتب الكبير الأستاذ مفيد فوزى".



كرم جبر

ورحل مفيد فوزي عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 89 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وكان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة.

يشار إلى أن الاعلامى الكبير مفيد فوزى كان قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.