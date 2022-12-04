شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى ناعيا مفيد فوزى: تطوى صفحة استثنائية فى تاريخنا الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الناقد الفني، طارق الشناوى، الكاتب الكبير مفيد فوزى، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكتب طارق الشناوى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" بوفاة الكاتب الكبير الإعلامي المتميز مفيد فوزي تطوي صفحة استثنائية في تاريخنا الصحفي والاعلامي أرشيف الاستاذ مفيد المقرؤ والمسموع والمرئي اصبح هو رصيدنا الأهم في رسم ملامح زمن وملامح خريطة فنية وثقافية بمختلف ظلالها اختلفت احيانا زاوية رؤيتي عن اطلالة الاستاذ الا انني لم اتوقف عن قراءة كل ابداعاته وعدت كاتبنا الكبير قبل نحو عام بأن اقدم دراسة عن أصحاب القامات الرفيعة في الكتابة الصحفية وبينهم قطعا الاستاذ مفيد فوزي وحان وقت التنفيذ استاذي مفيد فوزي وداعا".



طارق الشناوى

ورحل مفيد فوزي عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 89 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وكان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة.

يشار إلى أن الاعلامى الكبير مفيد فوزى كان قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.