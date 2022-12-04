شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البحر الأحمر السينمائي يقيم حوارًا مع المخرج العالمي سبايك لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية اليوم الأحد جلسة حوارية مع المخرج والممثل العالمي سبايك لي في تمام الساعة الرابعة مساء في رد سي مول، للحديث عن مجمل مشواره الفني، وكواليس فيلم "مالكوم إكس" الذي يُعرض في المهرجان، والذي احتوى على مشاهد محورية تدور في مكّة المكرّمة.

يذكر أن سبايك لي، أحد أهم المخرجين في تاريخ السينما، قدّم نفسه إلى الجماهير بصورة مذهلة منذ أن عُرض فيلمه الطويل الأول "يجب أن تحصل عليها" (1986) في مهرجان كان السينمائي، كما أنه أثبت قيمة الممثلين ذوي الأصل الأفريقيّ في السينما الأمريكية في أعماله الأولى، مثل، افعل ما هو صواب" (1989)، "حُمّى الأدغال" (1991)، "مالكوم إكس" (1992)، "خدع" (2000).

ساهم سبايك لي بتغيير المشهد السينمائي وتأثّر به عددٌ لا يحصى من المخرجين من جميع الأعراق، كما أخرج مجموعة متنوعة من الأفلام في العديد من الفئات المختلفة وحاز بها على إعجاب الكثير، فقد قدّم عالم الجريمة والسفّاحين من خلال فيلم "صيف سامّ" (1999)، وعالم كرة السلّة من خلال فيلم "حصل على لعبة" (1998)، وعالم السرقة من خلال "إنسايد مان" (2006)، وعالم ما بعد 11 سبتمبر في نيويورك من خلال فيلم "الساعة الخامسة والعشرون" (2002).

وحاز على جائزة الأوسكار لأفضل نصّ مقتبس عن فيلم "بلاكككلنزمن" (2018). بالإضافة إلى عمله في الأفلام الطويلة، لي هو مخرج أفلام وثائقية في أعمال منها: "فتياتٍ صغيرات" (1997)، وفيلم "عندما تنكسر السدود" (2006)، كما أنه مُخرج موسيقي، قاد العديد من الإعلانات الأكثر شهرة في العالم.

انطلق حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية والتي ستستمر حتى 10 ديسمبر في جدّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، والذي شهد عرض فيلم الكوميديا الرومانسية "ما علاقة الحب بذلك؟" من إخراج شيكار كابور وتأليف جمايما خان وإنتاج ستوديو كانال ووركينج تايتل.

وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي.

وسيعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها. وبالتوازي مع عروض أفضل إنتاجات السينما العالمية الجديدة، سيتم عرض مجموعة من الأعمال السعودية الجديدة تضمّ 25 فيلمًا من إنتاج الجيل الصاعد والمتميّز من صانعي الأفلام السعوديين.