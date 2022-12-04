شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن "توتا" يقدم الأكشن لأول مرة فى "البعبع" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة، يقدم الفنان الكوميدى محمد عبد الرحمن "توتا" العديد من مشاهد الأكشن ضمن أحداث فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة، استعان المخرج حسين المنباوى بمصمم المعارك الشهير أندرو ماكينزى، لتصميم مشاهد الأكشن التي يتضمنها الفيلم .

ويجسد أمير كرارة فى فيلم "البعبع" دور مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" صديق محمد عبد الرحمن واسمه "سوكا" يواجهان العديد من المواقف الكوميدية من خلال دراما الفيلم.

فيلم "البعبع" يشارك فى بطولته أمام أمير كرارة ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

وفى سياق آخر، يواصل كرارة التحضير لمسلسله الجديد "سوق الكانتو" المقرر أن ينافس به في السباق الرمضانى المقبل 2023، من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى .

يشار إلى أن آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "العائدون"، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى، أمينة خليل، محمد أبو داود، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج ميديا هب.

كما أن آخر أعماله السينمائية فيلم " كازابلانكا" وحقق إيرادات كبيرة وصلت لـ 85 مليون جنيه، وشارك في بطولته كلا من غادة عادل، لبلبة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، وآخرون، إخراج بيتر ميمى.