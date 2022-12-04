عادل حقى ينتهى من الموسيقى التصويرية لفيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة

القاهرة - سامية سيد - انتهى الموزع الموسيقي عادل حقى من وضع الموسيقى التصويرية لفيلم "مطرح مطروح" بطولة الفنان محمود حميدة، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة.

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

كما يشهد الفيلم ظهور الفنان سكوت أدكنز "بويكا"، في ثاني تجربة سينمائية مصرية له، بعد فيلم "حرب كرموز"، الذي عُرض عام 2018.

وانتهى مؤخرًا الموزع الموسيقى عادل حقى من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "أزمة منتصف العمر" إخراج كريم العدل وبطولة ريهام عبد الغفور وكريم فهمى، حيث دخل كريم مراحل المونتاج الأخيرة في المسلسل، ومن المقرر أن يعلن صناع العمل عن موعد عرضه خلال الفترة المقبلة، ويتكون من 15 حلقة، كما يشارك حقى فى توزيع أغانى تتر العمل.

مسلسل "أزمة منتصف العمر" تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمى، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمى قصة حب.