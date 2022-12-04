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شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا "كاجوال" أثناء الذهاب لمطار نيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تميزت المغنية دوا ليبا بإطلالة غير رسمية عندما غادرت فندقها في مدينة نيويورك متوجهة إلى المطار نهاية الأسبوع الماضى، وذلك حينما ارتدت المغنية البالغة من العمر 27 سنة، هودي أخضر تحت سترة جلدية سوداء مع بنطلون أسود فضفاض.
كما حملت حقيبة يد زرقاء زاهية على الجبهة وحجبت عينيها خلف زوج من النظارات الشمسية الداكنة.
وكانت انتشرت شائعات فى وقت سابق تفيد بأن النجمة العالمية دوا ليبا ومقدم البرامج تريفور نوح، يتواعدان، وذلك بعد أن ظهر الثنائى خلال جولة بالطائرة واستمتاعهما بعشاء رومانسى فى أحد المطاعم، حيث تم تصويرهما وهما يتبادلان القبلات ويعانقان فى ليلة سعيدة في مدينة نيويورك، وفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.
شوهدت نجمة البوب البالغة من العمر 27 عامًا ومضيف برنامج The Daily Show البالغ من العمر 38 عامًا، وهما يستمتعان بعشاء حميمى معًا فىMiss Lily's ، وهو مطعم جامايكي فيEast Village ، في صور حصرية حصلت عليها DailyMail.
دوا ليبا
المغنية دوا ليبا