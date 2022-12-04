شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا "كاجوال" أثناء الذهاب لمطار نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت المغنية دوا ليبا بإطلالة غير رسمية عندما غادرت فندقها في مدينة نيويورك متوجهة إلى المطار نهاية الأسبوع الماضى، وذلك حينما ارتدت المغنية البالغة من العمر 27 سنة، هودي أخضر تحت سترة جلدية سوداء مع بنطلون أسود فضفاض.

كما حملت حقيبة يد زرقاء زاهية على الجبهة وحجبت عينيها خلف زوج من النظارات الشمسية الداكنة.