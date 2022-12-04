شكرا لقرائتكم خبر عن برادلي كوبر يحمل حقيبة ابنته أثناء نزهتهما فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثل برادلى كوبر أثناء سيرة في شوارع مدينة نيويورك بصحبة ابنته ليا وهو يحمل حقيبتها الدراسية كعادته، حيث يعتبر نجم هوليود أحد أبرز الممثلين والمشاهير ممن يرتبط بعلاقة خاصة مع ابنته تحظي دائمًا بمتابعة من قبل وسائل الإعلام التي ترصدهم من وقت لآخر.



برادلى كوبر وابنته

وذلك بعدما رصدت أعين المصورين قبل يومين اثنين من أهم النجوم في عالم هوليود وهما يتبادلا أطراف الحديث معاً مؤخراً على هامش مقابلتهما في شوارع مدينة نيويورك، وهما برادلى كوبر وريان رينولدز، وفقاً لما ذكره تقرير لموقع الديلي ميل أكد فيه أن الاثنين يعتبرا صديقين مقربين، وهو ما جعلهما يقفا لفترة معاً وكأنهما يحضرا لعمل جديد.

وذلك بعدما تم التقاط صور للثنائى برادلى كوبر وايرينا شايك معاً، وذلك بصحبة ابنتهما "ليا" بالتزامن مع احتفالات عيد الشكر، حيث أثارا بهذا الظهور مرة أخرى الشائعات حول عودتهما لعلاقتهما معاً من جديد، بعد سلسلة من الظهور المتكرر منذ النصف الثانى من العام الجارى 2022.

والتقطت عدسات الكاميرات، قبل أيام صورًا لبرادلي كوبر وإيرينا شايك وهما يتبادلان النظرات العاطفية أثناء تواجدهما في مدينة نيويورك هذا الأسبوع.