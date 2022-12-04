شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلاً غنائيًا فى أوبرا الإسكندرية.. 28 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم الكبير علي الحجار حفلاً غنائيًا يوم 28 ديسمبر الحالي على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة منها متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبو الأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، ياموجة يا زرقا، إنتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوي، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش، ولما الشتا يدق البيبان

ومن ناحية أخرى يحتوى البوم الفنان على الحجار الجديد المقرر طرحه قريبًا على 12 أغنية، انتهى من تسجيل 11 أغنية ويتبقى له أغنية وحيدة، سيقوم بتسجيله خلال الأيام المقبلة لبدء الترويج لألبومه الجديد.

ويتعاون الفنان على الحجار مع الكثير من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار، ومن بين أغنيات الألبوم أغنية من ألحان شقيقه الراحل أحمد الحجار وهو آخر لحن أعطاه له قبل الوفاة، كما يتعاون على الحجار خلال الألبوم مع الفنان مصطفى قمر حيث قام الأخير بتلحين أغنية له، وهو التعاون الثانى بينهم بعد نجاح اغنية "يمامة" التي تم طرحها منذ 16عامًا.