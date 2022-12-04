شكرا لقرائتكم خبر عن سهير المرشدى تؤدى مونولوج الكلمة فى افتتاح أيام قرطاج المسرحية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت النجمة الكبيرة سهير المرشدي مشهد ومونولوج الكلمة من مسرحية "ثأر الله" أو "الحسين ثائرا والحسين شهيدا" لعبد الرحمن الشرقاوي، أثناء تكريمها بمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الثالثة والعشرين قائلة :

مفتاح الجنة في كلمة

دخول النار على كلمه

وقضاء الله هو كلمه

الكلمة لو تعرف حرمه زاد مزخور

الكلمة نور ..

وبعض الكلمات قبور

وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري

الكلمة فرقان بين نبي وبغي

بالكلمة تنكشف الغمة

الكلمة نور

ودليل تتبعه الأمة .

عيسى ما كان سوى كلمة

أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين

فساروا يهدون العالم ..

الكلمة زلزلت الظالم

الكلمة حصن الحرية

إن الكلمة مسؤولية إن الرجل هو كلمة، شرف الله هو الكلمة.

النجمة الكبيرة سهير المرشدي، والتي نالت تصفيقا حادا وتفاعل معها الجمهور تفاعلا كبيرا وانصتوا لها وهي تصول وتجول على المسرح بشموخ وأداء متوازن وصوت جهوري معبر نالت عنه تصفيقا مستمرا.

وكرم أيضا في حفل الافتتاح رموز مسرحية عربية وأفريقية، فمن تونس كُرم علاء الدين أيوب وسلوى محمد ومحمد اليانقي ومحمد العوني، وفاطمة بن سعيدان، كما كُرم من خارج تونس كل من: الممثلة الكبيرة سهير المرشدي من مصر، والممثل أيمن زيدان من سوريا، والباحث المسرحي قاسم بياتلي من العراق، والكاتب المسرحي حبيب ديمبيلي من مالي، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم أعلنت فيه الفنانة نصاف بن حفصية المدير العام للمهرجان.

واختارت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية العرض المصري "هاملت بالمقلوب" للكاتب الكبير سامح مهران والمخرج الشاب مازن الغرباوي لتمثيل مصر ضمن فعاليات الدورة الـ23، والتي ستنطلق في الفترة من 3 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر.

"هاملت بالمقلوب" بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي.





