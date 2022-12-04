شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "جنائن معلقة" فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى بحضور أبطاله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت، عروض لعدد من الأفلام التي تعرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية، والمقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، حيث عرض فيلم "جنائن معلقة" بحضور أبطاله في عرضه الأول في الشرق الأوسط.

فيلم "جنائن معلقة" للمخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي وهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول أسعد البالغ من العمر 12 عاما والذي يتبنى دمية جنسية أمريكية عثر عليها في أماكن النفايات ببغداد، حيث يجد أسعد، وهو جامع قمامة، نفسه في مرمى صراع يعتمد فيه أسعد على شجاعته ليس فقط لينجو، بل ليعيش.

وشهدت جدة انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الخميس الماضي في دورته الثانية والتي تستمر حتى يوم 10 ديسمبر الجاري، وهو المهرجان الذي كرم الممثل والمنتج الهندي الكبير شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، والنجمة يسرا، والمخرج جاي ريتشي، فيما يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

تشهد الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العدد من أحدث انتاجات السينما، حيث يشهد العرض العالمي الأول لفيلم "الخلاط+" للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفي فيلم "ع مفرق طريق"، للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي.















