شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى يعقد جلسات حوارية لجاكى شان و سبايك لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويستضيف المهرجان العديد من النجوم، ضمن مجموعة مميزة من الجلسات الحوارية، التي ستقام خلال الدورة الثانية من المهرجان، حيث ستحتفى الجلسات بالمخرجين والممثلات والممثلين اللامعين المشهود لهم بالتألق، وصانعي الأفلام العالميين، ومن المتوقع أن تحظى جلسات الممثل الكبير جاكي شان، ومخرج فيلم "الشقراء" أندرو دومينيك والجلسة المعلن عنها مسبقاً لمخرج فيلم "العظام وكل شيء" لوكا جوادانيينو، باهتمام المتابعين للجوائز العالمية لهذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمد التركي، عن استضافة سلسلة الجلسات الحوارية: "يسعدنا استضافة عدداً من الأسماء اللامعة في عالم صناعة السينما العالمية والعربية والبوليودية، تقديرًا لإسهاماتهم في مجال صناعة الأفلام. كما نفتخر باستضافتهم في الجلسات الحوارية للاستماع إلى تجاربهم الناجحة وتطلعاتهم المستقبلية، ونتطلع للترحيب بهم في مدينة جدة".

وسيشمل برنامج الجلسات الحوارية كلاً من: الفائزين بجوائز الأوسكار سبايك لي وجاكي شان والمرشحين لجائزة الأوسكار ولوكا جوادانيينو والممثلين نيللي كريم ورانبير كابور وهريثيك روشان والمخرجين العالميين جوريندر شادا، أندرو دومينيك، فاتح أكين، عادل العربي وبلال فلاح، كوثر بن هنية، ميشال أوسيلوت، وجاسبر نوي.

من الجدير بالذكر أنه تم انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يوم أمس الأول من سبتمبر، ويستمر حتى 10 من الشهر ذاته، وسيقدم 131 فيلمًا روائيًا قصيرًا من 61 دولة بـ 41 لغة وذلك لصناع السينما من الأصوات الصاعدة والمخضرمة.