شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النجمة سهير المرشدى فى افتتاح أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الثالثة والعشرين، اليوم، ايزيس الفن العربي النجمة الكبيرة سهير المرشدي، والتي نالت تصفيقا حادا بمجرد الإعلان عن تكريمها، وصعدت النجمة القديرة وتوجتها وزيرة الثقافة التونسية، بحضور الفنانة نصاف بن حفصية المدير العام للمهرجان.

وقالت النجمة سهير المرشدي: شكرا تونس وشكرا أيام قرطاج المسرحية، تونس الخضراء دائما خضراء بالفن والثقافة والجمهور العظيم، وأشكر الوزيرة المثقفة العظيمة والسيدة الفنانة نصاف بن حفصية التي أنصفت المهرجان، وهي فنانة جميلة، وأنا كرمت من قبل وعرضت مسرحيتي "سالمومي" هنا في تونس، والجمهور العظيم التونسي تحية كبيرة له.

وكرم أيضا رموز مسرحية عربية وأفريقية، فمن تونس كُرم علاء الدين أيوب وسلوى محمد ومحمد اليانقي ومحمد العوني، وفاطمة بن سعيدان، كما كُرم من خارج تونس كل من: الممثلة الكبيرة سهير المرشدي من مصر، والممثل أيمن زيدان من سوريا، والباحث المسرحي قاسم بياتلي من العراق، والكاتب المسرحي حبيب ديمبيلي من مالي، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم أعلنت فيه الفنانة نصاف بن حفصية المدير العام للمهرجان.

واختارت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية العرض المصري "هاملت بالمقلوب" للكاتب الكبير سامح مهران والمخرج الشاب مازن الغرباوي لتمثيل مصر ضمن فعاليات الدورة الـ23، والتي ستنطلق في الفترة من 3 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر.

"هاملت بالمقلوب" بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي.