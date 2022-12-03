شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس فى الصور الأولى من فيلمه حول بنجامين فرانكلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت التقارير العالمية مؤخرًا عدة صور للممثل مايكل دوجلاس وهو في كواليس أحدث أعمالها الفنية الذى ظهر فيها بشكل مغاير تمامًا من أجل لعب شخصية بنجامين فرانكلين خلال فيلم سيرة ذاتية مع النجم المشارك نوح جوبي.

وأظهرت اللقطات دوجلاس وهو بتسريحة شعر طويلة مؤخرًا من أجل ملائمة الشخصية الذى يعول عليها كثيرون للظهور بشكل مميز خاصة أن فرانكلين أحد الأباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية ويحظى بشعبية كبيرة.

من ناحية أخرى سبق وحرص الممثل مايكل دوجلاس على الاحتفال بعيد زواجه من زوجته النجمة الجميلة كاثرين زيتا جونز من خلال حسابه على موقع انستجرام نهاية الشهر الماضى ونشر صورة لهما معاً، ظهرا فيها الثنائى من حفل زفافهما قبل 22 عامًا.

كما حرص دوجلاس على الاحتفال برسالة أيضاً وجهها لها قال فيها: "احبك كثيرًا، ذكرى سنوية سعيدة لنا كاثرين".



مايكل دوجلاس فى دور بنجامين فرانكلين