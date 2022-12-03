شكرا لقرائتكم خبر عن أكشاى كومار يحضر عرض الفيلم السعودى "سطار" فى مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر النجم العالمي أكشاي كومار، أحد أهم نجوم بوليوود، على السجادة الحمراء لعرض الفيلم السعودي "سطار" الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولى بدورته الثانية، وذلك بحضور صناعه وأبطاله.

كان أبطال الفيلم اللبناني "ع مفرق الطريق" وهم: المخرجة لارا سابا، والفنان شادي حداد، جوليا قصار، بيتي توتل، ميرنا مكرزل، سينتيا كرم، روبا زارور، جوزفين حبشي، احتفلوا بعرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية على السجادة الحمراء.

وحرص عدد من الضيوف الأجانب على الحضور لمشاهدة الفيلم، كما حضر من الفنانين المصريين الفنانة بشري، والفنان نيقولا معوض، والفنانة تارا عماد.

الفيلم من كتابة جوزفين حبشي وإخراج لارا سابا، ويتناول الفيلم قصة رومانسية كوميدية خفيفة تدور في لبنان وقد اختيرت منطقة وادي قنوبين الجبلية لتصويرها.