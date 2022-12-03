شكرا لقرائتكم خبر عن منح نادين لبكى جائزة variety بمهرجان البحر الأحمر بالسعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الممثلة والمخرجة والكاتبة نادين لبكي على جائزة variety العالميّة السينمائيّة وقد قدّمها ستيفن جادوس، وذلك بعدما عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية جلسة حوارية لها ضمن فعاليات المهرجان.

وفي سياق متصل كان أبطال الفيلم اللبناني "ع مفرق الطريق"، وهم: المخرجة لارا سابا، والفنان شادي حداد، جوليا قصار، بيتي توتل، ميرنا مكرزل، سينتيا كرم، روبا زارور، جوزفين حبشي، احتفلوا بعرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية على السجادة الحمراء.

وحرص عدد من الضيوف الأجانب على الحضور لمشاهدة الفيلم، كما حضر من الفنانين المصريين الفنانة بشري، والفنان نيقولا معوض، والفنانة تارا عماد.

الفيلم من كتابة جوزفين حبشي وإخراج لارا سابا، ويتناول الفيلم قصة رومانسية كوميدية خفيفة تدور في لبنان وقد اختيرت منطقة وادي قنوبين الجبلية لتصويرها.