شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل للهندى أكشاى كومار فى جلسته الحوارية بمهرجان البحر الأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية جلسة حوارية للممثل والمنتج أكشاي كومار، على هامش الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وشهد النجم احتفاء كبيرا من الجمهور ووسائل الإعلام.

وفي سياق متصل كان أبطال الفيلم اللبناني "ع مفرق الطريق" وهم المخرجة لارا سابا، والفنان شادي حداد، جوليا قصار، بيتي توتل، ميرنا مكرزل، سينتيا كرم، روبا زارور، جوزفين حبشي، احتفلوا بعرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية علي السجادة الحمراء.

وحرص عدد من الضيوف الأجانب على الحضور لمشاهدة الفيلم، كما حضر من الفنانين المصريين الفنانة بشرى، والفنان نيقولا معوض، والفنانة تارا عماد.

الفيلم من كتابة جوزفين حبشي وإخراج لارا سابا، ويتناول الفيلم قصة رومانسية كوميدية خفيفة تدور في لبنان وقد اختيرت منطقة وادي قنوبين الجبلية لتصويرها.