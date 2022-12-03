شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أيام قرطاج المسرحية يكرم أسماء الراحلين من الفنانين خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمسة وفاء ولفتة إنسانية في افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية بتكريم أسماء عدد من الفنانين الراحلين الذين أثروا الحياة الفنية والثقافية بأعمالهم المؤثرة، وعلى الشاشة في افتتاح المهرجان ظهرت أسماء وصور الفنانين الراحلين: هشام رستم، توفيق البحري، بشير خمومة، إسماعيل بوسلامة منحي التواتي، صادق الماجري، عادل مقديش.

وقدم الإعلامي عماد دبور أيضا برنامج المهرجان، من خلال فيديو شمل كل تفاصيل المهرجان بدءا من أعضاء الهيئة المديرة للمهرجان، ثم عدد العروض والدول المشاركة، وأيضا لقطات وصور من المسرحيات المختلفة بالمهرجان والتي تشارك في المسابقة الرسمية.

يذكر أن إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية قد اختارت العرض المصري "هاملت بالمقلوب" للكاتب الكبير سامح مهران والمخرج الشاب مازن الغرباوي لتمثيل مصر ضمن فعاليات الدورة الـ23، والتي ستنطلق في الفترة من 3 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر.

"هاملت بالمقلوب" بطولة كل من: عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي.











