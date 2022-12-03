شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مسلسل "مشوار الونش".. قنوات عرضه وقصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ قناة الحياة عرض مسلسل "مشوار الونش" اليوم الأحد، ويعد العمل التجربة الخامسة لمحمد رجب في البطولة المطلقة بالدراما التليفزيونية، فضلاً عن عدة أعمال أخرى ظهر فيها ضيف شرف، وأعمال شارك بها في بدايته الفنية.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل مشوار الونش

يعرض مسلسل مشوار الونش ابتداء من اليوم الأحد على قناة الحياة العامة، من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا الساعة 9 مساء، إذ طرحت القناة برومو العمل عبر الصفحة الرسمية للقناة على انستجرام مع تعليق :"الونش زي النار اللي يقرب منه يحرقه".

ويعاد عرض المسلسل الساعة 1 صباحًا والساعة 11 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

أبطال مسلسل مشوار الونش

مسلسل " مشوار الونش" مكون من 45 حلقة، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.

قصة مسلسل "مشوار الونش"

يجسد محمد رجب دور رجل أعمال يتاجر فى السيراميك والبورسلين، ويدخل فى صراعات مع آخرين، يحاولون التخلص منه ويتعرض لمحاولة اغتيال.

تعاون ثلاثي ناجح

يتعاون محمد رجب في مسلسل "مشوار الونش" مع المخرج إسماعيل فاروق والمؤلف أحمد عبد الفتاح، ويعد ذلك التعاون الدرامي التليفزيوني الثالث على التوالي بينهم عقب مسلسلي "الأخ الكبير"، و"ضربة معلم"، واللذان حققا نجاحا جماهيريًا كبيرًا وأيضًا إشادة على المستوى النقدي.

آخر أعمال محمد رجب التليفزيونية

وكان آخر أعمال محمد رجب في الدراما التليفزيونية، مسلسل "ضربة معلم" ، وشارك في بطولته مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى.