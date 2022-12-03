شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة التونسية تفتتح الدورة الـ23 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي الدورة الـ23 لأيام قرطاج المسرحية بقاعة مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، بحضور المدير العام للمهرجان الفنانة نصاف بن حفصية، وقدم حفل الافتتاح الإعلامي التونسي عماد دبور، الذي رحب بالحضور، وأكد أهمية المسرح وتأثيره في الحياة.

وقالت نصاف بن حفصية، المدير العام للمهرجان، كلمتها والتي رحبت فيها بكل الضيوف من كل الدول، ثم استدعت وزيرة الثقافة التونسية، والتي قالت: أهلا بكم ونعلن عن افتتاح الدورة الـ23 واخترناها دورة جديدة للإبداع والتأسيس للفن الرابع الذي يظل قدما راسها وتنويرا للعقول وانفتاحا علي الثقافات المختلفة، وهذه الدورة تتضمن 82 عرضا مسرحيا من 32 دولة، والمهرجان يهتم بالمسرح وكل فنونه، والفن فضلا عن قيمته في الارتقاء بالتفكير الحر والمتنوع هو أيضا صناعة مهمة، ويشرفنا إن تكون السنغال ضيف شرف هذه الدورة لنتعرف على تجربتها المسرحية، ونرحب بعمدة المسرح السوداني واللبناني، وهذه الدورة خير مناسبة لتكريم العظماء في عالم المسرح ومنهم من هو بيننا، ومنهم من رحل.

يذكر أن إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية قد اختارت العرض المصري "هاملت بالمقلوب" للكاتب الكبير سامح مهران والمخرج الشاب مازن الغرباوي، لتمثيل مصر ضمن فعاليات الدورة الـ23، والتي ستنطلق في الفترة من 3 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر.

"هاملت بالمقلوب" بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي.









