شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرون دياز مع زوجها للمرة الأولى بعد إعلان عودتها للتمثيل من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمتع الثنائى كاميرون دياز وزوجها بنجي مادن بيوم من مشاهدة المعالم السياحية أثناء وجودهما في لندن ليلة الجمعة الماضية، حينما رصدتهما أعين المصورين وهما يتناولان عشاء رومانسي في مطعم Sparrow Italia - Mayfair المتخصص في المأكولات الإيطالية الساحلية.

يأتي موعد العشاء بعد ستة أشهر من الكشف عن أن زميلها الممثل جيمي فوكس أقنع دياز بإنهاء اعتزالها عن التمثيل والعودة للعمل معه في فيلم الأكشن الكوميدي Back In Action، الذي بدأ التصوير في نهاية سبتمبر.



كاميرون دياز وزوجها

تعود الممثلة كاميرون دياز للساحة الفنية بعد غياب دام 8 سنوات بفيلم Back in Action من إنتاج منصة نيتفليكس بجانب الممثل جيمي فوكس وخلال مقابلتها مع برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon يوم الجمعة الماضية تحدثت عن عودتها للتمثيل مرة أخرى وقالت أنها قامت بالعديد من الأفلام ولكن بعد هذا الغياب هي تشعر بشعور مختلف.

تحدثت كاميرون عن الممثل جيمي فوكس والذي سيشاركها العمل القادم، هذه ليست المرة الأولى لأشارك الممثل جيمي في عمل فلقد صورنا معا فيلمين من قبل وآخر فيلم كان Annie with Jamie ، وجيمي شخصية رائعة وتحمل الكثير من المهارات و العمل معه يكون مليء بالمرح دائما" والجدير بالذكر أن أول عمل شارك الاثنان فيه كان عام 1999 في فيلم Any Given Sunday.