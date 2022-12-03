شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد الحليم: أغنية "افتح الهويس" مفاجأة وتطرح بعد كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب طارق عبد الحليم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أغنية "افتح الهويس" الذى انتهى من تصويرها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب تحمل طابع البهجة ويقدمها بشكل جديد يفاجئ بها جمهوره، مشيرًا أنه من المقرر طرحها بعد انتهاء كأس العالم مباشرة .

أغنية "افتح الهويس" من كلمات حمادة الزعيم، وألحان وتوزيع بلوكة، ومن إخراج حسام المهدي.

وشارك مؤخرًا طارق عبد الحليم فى مسلسل "أنا وهي" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقی، محسن منصور، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، وينتمى العمل لنوعية الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار رومانسي کومیدی.

يذكر أن الفنان طارق عبد الحليم قدم من قبل فى الجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة" أغنيته الشهيرة "الرحمة حلوة" التى كتب كلماتها أحمد عبد الله ، لحن وتوزيع خالد عز.

مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وأخرجهما كمال منصور.