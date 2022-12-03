شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وتارا عماد ونيقولا معوض يحضرون فيلم "ع مفرق الطريق" فى مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال الفيلم اللبناني "ع مفرق الطريق" وهم المخرجة لارا سابا، والفنان شادي حداد، جوليا قصار، بيتي توتل، ميرنا مكرزل، سينتيا كرم، روبا زارور، جوزفين حبشي، بعرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية علي السجادة الحمراء.

وحرص عدد من الضيوف الأجانب علي الحضور لمشاهدة الفيلم، كما حضر من الفنانين المصريين الفنانة بشري، والفنان نيقولا معوض، والفنانة تارا عماد.



الفيلم من كتابة جوزفين حبشي وإخراج لارا سابا، ويتناول الفيلم قصة رومانسية كوميدية خفيفة تدور في لبنان وقد اختيرت منطقة وادي قنوبين الجبلية لتصويرها.

يشارك في التمثيل مجموعة من الفنانين اللبنانيين في مقدمهم شادي حداد، وربى زعرور، وجوليا قصار، وبيتي توتل، وميرنا مكرزل، وسينتيا كرم، ورفعت طربيه، وشربل زيادة، وغيرهم.

الممثل شادي حداد شارك في أفلام كثيرة من بينها «يربوا بعزكن» و«قصة ثواني» و«من أجلكم» وغيرها. وحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان قرطاج السينمائي عن دوره في فيلم «إنسان شريف».