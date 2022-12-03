شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا لـ"أندى جارسيا" خلال حفلها بالسعودية: سعيدة برؤيتك ممثلي المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة إليسا أمس خلال حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية خلال فعالية "المرأة في السينما" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه بحضور عدد من كبار النجوم منهم: يسرا، لبلبة، شارون ستون، أندي جارسيا، ميشيل رودريجيز، سلمى أبو ضيف، تارا عماد، وغيرهم من الفنانين.

وخلال الحفل الذي أقيم في المملكة العربية السعودية أمس قامت اليسا بإلقاء التحية على الفنان العالمي أندي جارسيا، وقامت بإيقاف الغناء واحتضانه، موجهة رسالة له وقالت: "ممثلي المفضل الوحيد.. سعيدة للغاية لرؤيتك هذه الليلة في السعودية".





انطلق حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية والتي ستستمر حتى 10 ديسمبر في جدّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، والذي شهد عرض فيلم الكوميديا الرومانسية "ما علاقة الحب بذلك؟" من إخراج شيكار كابور وتأليف جمايما خان وإنتاج ستوديو كانال ووركينج تايتل.

وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي.

وسيعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها. وبالتوازي مع عروض أفضل إنتاجات السينما العالمية الجديدة، سيتم عرض مجموعة من الأعمال السعودية الجديدة تضمّ 25 فيلمًا من إنتاج الجيل الصاعد والمتميّز من صانعي الأفلام السعوديين.