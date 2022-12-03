“لابسة ستارة”.. فستان درة يُثير سخرية كبيرة ويعرضها لسيل من الإنتقادات.. لن تصدق ماذا إرتدت؟ – شاهد

كتب امير فتحي في السبت 3 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - أثارت الفنانة التونسية درة، انتقادات جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الأخيرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية.

حيث ظهرت درة مرتدية فستانًا طويلًا وبفتحة تصل إلى أعلى الركبة، مطرز باللون الفضي، وانتعلت صندل فضي بكعب عالِ.

ولم تلق تلك الإطلالة قبول العديد من المتابعين، حيث جاءت تعليقاتهم منتقدة إطلالة درة والتي خالفت كل إطلالاتها السابقة، فعلقوا بالآتي: (شو هالسيدار الحلو)، (اول مره بحس اختيارك مش موفق بس ملكة)، (مش دي البلتكانه)، (ليه كده ي دره .طول عمرك ارق من كده اوفر كتير).

إطلالة درة :

واختارت درة زروق بمساعدة منسقة الأزياء يمنى مصطفى فستانا من تصميم اللبناني زياد نكد، وجاء الفستان بخامة فخمة وأنيقة، ولكن تطريزها جاء مكثفا للغاية، ولم يخرج التصميم بشكل بسيط ليناسب الخامة الثقيلة، بل جاء مليئا بالقصات والفتحات، فخرج في النهاية مزدحمًا بالتفاصيل التي تزعج العين.

وكانت الفنانة درة التونسية عدلت على الفستان، فأغلقت الفتحة الجانبية قليلة، وأزالت التول الموجود بالفستان.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وخلال الساعات الماضية انتهت اللجنة المنظمة من كافة الترتيبات والتحضيرات لانطلاق الدورة الثانية من المهرجان المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن المصري والعربي وعدد كبير من الإعلاميين.

ومن المقرر أن يكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن الممثل والمنتج الهندي الكبير شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان التي تقام على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر؛ حيث يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة من إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتمرسة.

كما أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تكريم نجمة السينما المصرية يسرا بجائزة اليُسر الفخرية الذهبية في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان.

أحدث أعمال درة التونسية

وتعرض منصة watch it الرقمية، فيلم جدران الذى ينتمى لأعمال الرعب، والفيلم بطولة درة، نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.

ويأتى عرض فيلم “جدران” الذى تقوم ببطولته النجمة درة، بعد عرض فيلمها الأخير “الكاهن” على منصة watch it بشكل حصرى فى عيد الفطر الماضى، وشارك درة بطولة “الكاهن” كلاً من إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، فاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

وعرضت منصة watch it عددا من أعمالها الأصلية خلال الفترة الماضية منها مسلسل “ريفو” المكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، ومسلسل “تحقيق” من 12 حلقة بطولة أحمد مالك، على قاسم، خالد أنور، تارا عماد، هدى المفتى، مى الغيطى وإخراج شانك.

درة تنتظر مسلسل «التهمة»

وعلي جانب أخر تنتظر الفنانة درة عرض مسلسلها الجديد «المتهمة»، المقرر انطلاقه غد الخميس 6 أكتوبر على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة.

«مسلسل المتهمة» مكون من 10 حلقات، وبطولة درة زروق، دياب، عادل كرم، مها نصار، غادة طلعت، على الطيب، أسامة عباس، محمد عبدالعظيم، عاطف عمار محمود غريب، ريم عبدالحليم ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي، إخراج تامر نادي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي غامض حول حادث تجد بعده البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

درة في رمضان 2023

على جانب آخر، تشارك درة التونسية الفنان عمرو سعد في بطولة مسلسله لـ رمضان 2023 “الأجهر“، وعبرت عن سعادتها بتعاونها الثالث مع عمرو سعد، الذي سبق وعملت معه في فيلم “مولانا” وفيلم “حديد”.

ومسلسل “الأجهر” من تأليف ورشة كتابة ملوك، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل من لبنان، ثم يتجه صناع المسلسل للتصوير في أكثر من دولة أجنبية.

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