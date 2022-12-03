صلة قرابة غير متوقعة: تربط الممثلة الشابة جميلة عوض بالفنانة رانيا فريد شوقي.. لن تصدق!

كتب امير فتحي في السبت 3 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - كثيرا ما نسمع أن هذا النجم من عائلة فنية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهن من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها.

ومن بين هؤلاء الفنانة الشابة جميلة عوض والنجمة رانيا فريد شوقي، اللتان جمعتهما صلة قرابة، حيث أن الأخيرة تزوجت في بداية مشوارها من مصمم الرقصات الإستعراضية الشهير الدكتور عاطف عوض عم الفنانة الشابة جميلة عوض

رانيا فريد شوقي وأول أزواجها عاطف عوض

عائلة عوض الفنية :

وعائلة “عوض” الفنية الشهيرة يرجع أصلها للفنان الكبير الراحل محمد عوض، الذي أنجب ثلاث أولاد هم عاطف عوض مصمم الرقصات الشهير وأول أزواج رانيا فريد شوقي والذي أنجنب منها إبنتين ولكنهما أنفصلا لاحقًا.

رانيا فريد شوقي وعاطف عوض وبناتهما: ملك وفريدة

ونجله الثاني هو عادل عوض الذي تزوج من الفنانة راندا عوض وأنجبا إبنتهما الفنانة الشابة جميلة عوض وهو مخرج مصري قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة، وآخر أبناء العائلة هو الفنان علاء عوض الذي اشتهر كممثل في فترتي التمانينات والتسعينات.

جميلة عوض تتوسط والدها المخرج عادل عوض وعمها الدكتور عاطف عوض

زيجات رانيا فريد شوقي وبناتها:

يُذكر أن الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي تزوجت 3 مرات وزواجها الأول كان من مصمم الرقصات عاطف عوض، ابن الفنان الراحل محمد عوض.

رانيا تزوجت من عاطف لمدة 8 سنوات، وأنجبت منه ابنتيها (ملك وفريدة)، ولكن دبت الخلافات بينهما وحدث الإنفصال دون تصريح عن السبب، لتتزوج رانيا من بعده من الفنان مصطفى فهمي.

رانيا فريد شوقي وإبنتها عاطف عوض وإبنته من رانيا فريد شوقي

رانيا وصفت زواجها من مصطفى فهمي بأنه «الأغمق»، حيث انفصل الثنائي 3 مرات متتالية، وحدث الطلاق نهائيًا بعد خلافات مستمرة.

وآخر أزواج رانيا هو رجل الأعمال المصري الشهير تامر الصراف، الذي تزوجته مؤخرًا ويعيشان معا في سعادة وإنسجام مثلما تحرص الفنانة دائما على مشاركة جمهورها به من خلال الكثير من الصور التي تجمعهما على السوشيال ميديا، وتعد تلك هي الزيجة الثالثة والأخيرة لها.

شروط رانيا فريد شوقي لدخول إبنتها عالم الفن

رانيا فريد شوقي أوضحت في لقاء تلفزيوني سابق مع برنامج “بيت للكل” موقفها من دخول ابنتها لعالم التمثيل حيث أكدت أن الأخيرة ترغب في المشاركة في أعمال فنية، لكنها تذكرت ما قام به والدها الفنان الراحل فريد شوقي معها. وأدركت موقفها بعدما عاد الزمن بها وباتت في الموقف التي وضعته به، وأكدت أنها طلبت من ابنتها في البداية أن تنهي دراستها.

فقالت رانيا فريد شوقي: “مع مرور السنوات أصبحت أدرك أن والدي كان لديه حق، فابنتي ملك ترغب في التمثيل فأخبرتها أن هذا سوف يحدث عندما تنهى دراستها مثل ما فعل معي والدي، وكأن ما مر يعاد مرة أخرى”.

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي: إن والدى “فريد شوقي” كان حنين أوي علينا وكان عقابه ليا انه ميكلمنيش، معلقة : “لو كان وحش الشاشة فى البيت مكناش هنعيش هنمـوت أصلا

وأضافت: “من حب والدى للفن كان مبسوط إن ولاده فى المجال، وعبير كانت داخلة آداب إنجلش وسابت أولى ودخلت معهد فن.. اسمى رانيا فريد شوقى كان فخر ليها.. وكان سعيد جدا باسمى”.

وتابعت : “اسم والدى فتح ليا الباب بسرعة فى الانتشار فى المجال الفنى.. فاكرة عملت فيلم مغلف بالشوكولاتة فكنت عاملة راقصة محتشمة.

ومش لابسة بدلة رقص ولكن والدى زعل منى جدا وقال لى ليه تعملى كده والأب تغلب عن الفنان.. وأجمل أفلام لم تتعرض فى البيت يتفرج معانا جعلونى مجرما، والفتوة.. فريد شوقى أنتج 30 فيلما”.

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

يُشار إلى أن آخر الأعمال الدرامية للفنانة المصرية رانيا فريد شوقي كان الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة“.

ومسلسل “أبو العروسة” بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي»، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

وتدور أحداث “أبو العروسة” في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وعدة مشكلات تواجه الموظف “عبد الحميد”، الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة بعد خروجه على المعاش.

وتبدأ الفنانة رانيا فريد شوقي تصوير مسلسلها الجديد” المداح 3” في ديسمبر الجاري، لعرضه ضمن موسم رمضان 2023 المقبل. وتقوم “رانيا” بتجسيد شخصية أحد أفراد عائلة المداح وهي أمرأة شريرةَ متسلطة.

المسلسل يضم عددا كبيرا من النجوم منهم: النجمة يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، سماح أنور، حمادة هلال، خالد زكي، خالد سرحان، ومن إخراج أحمد سمير.

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