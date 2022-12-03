شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلمى "جنائن معلقة" و"سطار" بمهرجان البحر الأحمر السينمائى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم السبت، عروض لعدد من الأفلام التي تعرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية، والمقام بمدينة جدة بالمملكه العربية السعودية

ويقام علي مسرح العروض الافتتاحية، فيلم "جميع للطرق تؤدي إلي روما"، في تمام الساعة السابعة مساء وفيلم "سطار" في تمام للساعة العاشرة والنصف مساء، وهما الفيليمين الذي يقام لهما سجادة حمراء يسير عليها الضيوف للراغبين في مشاهدة العمل.

كما يعرض في سينما البحر الأحمر فيلم "عرض الفيلم الأخير" في تمام الساعة السابعة مساء، وفيلم "جنائن معلقة" في تمام الساعة العاسرة والربع مساء.





انطلق حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية والتي ستستمر حتى 10 ديسمبر في جدّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، والذي شهد عرض فيلم الكوميديا الرومانسية "ما علاقة الحب بذلك؟" من إخراج شيكار كابور وتأليف جمايما خان وإنتاج ستوديو كانال ووركينج تايتل. وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي. وسيعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها. وبالتوازي مع عروض أفضل إنتاجات السينما العالمية الجديدة، سيتم عرض مجموعة من الأعمال السعودية الجديدة تضمّ 25 فيلمًا من إنتاج الجيل الصاعد والمتميّز من صانعي الأفلام السعوديين.

فيلم "جنائن معلقة" للمخرج العراقي أحمد ياسين الدراجيوهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول أسعد البالغ من العمر 12 عاما والذي يتبني دميةٍ جنسية أميركية عثر عليها في أماكن النفايات ببغداد، حيث يجد أسعد، وهو جامع قمامة، نفسه في مرمى صراع يعتمد فيه أسعد على شجاعته ليس فقط لينجو، بل ليعيش.