“معقولة دى بنتك”.. نسرين أمين تظهر مع ابنتها التى أصحبت شابة فاتنة والجمهور مندهش! – (صورة)

كتب امير فتحي في السبت 3 ديسمبر 2022 03:50 مساءً - شاركت الفنانة المصرية نسرين أمين صورة جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة أمينة، في ظهور نادر لها، وذلك على حسابها الرسمي بـ “فيسبوك”.

ابنة الفنانة نسرين أمين ظهرت في الصورة شابة فاتنة، إلا أنها بدت بعيدة الشبه عن والدتها، وقد عبر عدد من الجمهور عن اندهاشهم أن للفنانة نسرين أمين ابنة شابة في هذا العمر.

نسرين أمين تكشف سر فارق السن الصغير بينها وبين ابنتها:

وكانت نسرين أمين قد كشفت عن سر فارق السن الصغير بينها وبين ابنتها، حيث أكدت أن سبب ظهورها في عمر يتقارب مع ابنتها يرجع لأنها تزوجت في سن صغيرة.

نسرين أمين وابنتها “أمينة” في أحدث ظهور – الصورة من حساب الفنانة على فيسبوك

الفنانة المصرية قالت، في تصريحات سابقة: “اتجوزت وأنا عندي 17 سنة، وامتنعت عن الزواج بعد هذه المرة”.

كما تحدثت نسرين أمين عن علاقتها بابنتها، في أحد اللقاءات التلفزيونية، قائلة: “بنتي بتعلمني الأصول، بتقولي أعمل إيه ومعمــلش إيه، إحنا بنخــلف نقطة ضــعف”.

الفنانة المصرية أكدت أنها تفضّل أن تنـهي ابنتها دراستها بأكملها، ثم تفكر في الارتباط، أو خـوض تجربة التمثيل مثلما ترغب.

فيلم رهبة

وعلى الصعيد الفني، تعاقدت الفنانة نسرين أمين، على بطولة “فيلم رهبة” أمام النجم الشاب أحمد الفيشاوي.

وتجسد نسرين أمين، خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية تحاول أن تسعى للنجومية خلال أحداث العمل.

فيلم “رهبة” بطولة كل من أحمد الفيشاوي ونسرين أمين، وبيومي فؤاد، وسما إبراهيم ومحمود البزاوي، والفيلم من تأليف محمد علام، وتحت قيادة المخرج رضا عبد الرازق.

نسرين أمين مع منى زكي في رمضان 2023

وتعاقدت الفنانة نسرين أمين على المشاركة في مسلسل تحت الوصاية بجوار النجمة منى زكي، والذي تنافس من خلاله في موسم رمضان 2023، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن موعد بداية التصوير.

أحداث مسلسل تحت الوصاية مستوحاة من قصة الحاجة صيصة، ابنة محافظة الأقصر، التي حصلت على جائزة الأم المثالية عام 2017، وتتضمن قصتها رحلة كفاح طويلة لأكثر من 40 عاماً، بدأت منذ وفاة زوجها وهي حامل في الشهر السادس، فقررت التنكر في زي رجالي لكي تعمل، خاصة أن تقاليد الصعيد في هذا الوقت كانت تمنع عمل المرأة، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

أحدث أعمال نسرين أمين

أحدث أعمال نسرين أمين السينمائية كان “فيلم واحد تاني“، بطولة أحمد حلمي، روبي، نور إيهاب، أحمد مالك، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج محمد شاكر خضير.

وشاركت نسرين أمين في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” كضيفة شرف، العمل من بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

يُذكر أن أخر أعمال نسرين أمين التلفزيونية مسلسل “لما كنا صغيرين“، بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نبيل عيسى، كريم قاسم، أشرف زكي، محمود حجازي، سميرة عبد العزيز، ندى بسيوني، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.

وأعلنت الفنانة نسرين أمين انضمامها لمسلسل “حرب الجبالي“، من إنتاج المنتج صادق الصباح. وكتبت نسرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، :”تشرفت بالتعاقد مع المنتج الكبير الأستاذ صادق الصباح في أول تعاون بينا”. مسلسل “حرب الجبالي” بطولة سوسن بدر، صلاح عبدالله، أحمد رزق، رياض الخولي، أحمد خالد صالح.

نسرين أمين تتحدث عن أحدث أفلامها «واحد تاني»

وكشفت الفنانة نسرين أمين، عن طريقة تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات السوشيال ميديا المختلفة .

وقالت “أمين” في أحدث تصريحاتها لاحد المواقع الإخبارية المحلية أنها تحب كثيرًا أن تتواجد مع جمهورها من خلال السوشيال ميديا وتتابع ردود الأفعال على أعمالها من خلالها”.

تحدثت الفنانة نسرين أمين عن رأيها في المنافسة بموسم عيد الفطر الذي تشارك فيه بفيلم ” واحد تاني”، قائلة: لا توجد منافسة مع الاعمال المطروحة فكل فيلم له جمهوره وطبعه، وفي النهاية المستفيد من هذا التنوع هو الجمهور فأمامه اكثر من خيار”.

وكانت قد عبرت الفنانة نسرين امين بسعادتها للتواجد في فيلم” واحد تاني” مع الفنان احمد حلمي، وكشفت عن أسباب حماسها للعمل.

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