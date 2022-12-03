شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى يشيد بمسرحية "أنستونا": استمتعنا وضحكنا من قلبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفنان شريف رمزي بمسرحية "أنستونا" للنجمة دنيا سمير غانم التي تعرض حاليًا، ونشر عدد من الصور له ولزوجته ريهام أيمن مع أبطال مسرحية "أنستونا" أثناء تواجدهم لحضور المسرحية عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "من زمان ماشوفتش مسرحية حلوة ومتكاملة وممتعة زي مسرحية أنستونا".

وتابع: "كل التحية لكل صناعها الموهوبين بجد استمتعنا وضحكنا من قلبنا ألف مبروك ليكم جميعًا مش عايز أنسى حد لأن بجد الكل عامل دوره بكل موهبة واحتراف من أول التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج والألحان والأشعار والديكور والملابس والاستعراضات وكل حاجة ألف مبروك".

كما علق على صورته برفقة الفنانة دنيا سمير غانم قائلَا عبر خاصية "الاستوري": "مليون مبروك يا دنيا على المسرحية الحلوة أوي دي، فخور وسعيد بيكي وبنجاحك أخيرا بتنزري في مكانك الصح اللي بيبين مواهبك الحقيقية كلها المسرح هو مكانك الحقيقي انتي مش لازم تنزلي من على خشبة المسرح طول حياتك".

مسرحية "أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.