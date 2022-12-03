شكرا لقرائتكم خبر عن "مشوار الونش".. التجربة التليفزيونية الثالثة لمحمد رجب مع مؤلف ومخرج "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الممثل محمد رجب عرض مسلسله التليفزيوني الجديد "مشوار الونش" الذي يعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، الذي يتعاون فيه مع المخرج إسماعيل فاروق والمؤلف أحمد عبد الفتاح.

ويعد ذلك التعاون الدرامي التليفزيوني الثالث على التوالي بين محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح، إذ قدموا معا مسلسلي "الأخ الكبير"، و"ضربة معلم"، والذان حققا نجاحا جماهيريًا كبيرًا وأيضًا إشادة على المستوى النقدي.

محمد رجب وإسماعيل فاروق كونا ثنائيا مميزا وحققا نجاحا مميزا معا، ليكون تعاونهما معا بمثابة علامة بارزة في مشوارهما يفوق ما قدمه كل منهما منفردا من أعمال درامية تليفزيونية سابقة، إذ كان للمخرج تجربة درامية من خلال مسلسل "شاش في قطن"، فيما كانت لمحمد رجب تجربة بمسلسل "أدهم الشرقاوي"، وسبق أن تعاون رجب وفاروق في السينما من خلال فيلم "الخلبوص" الصادر عام 2015.

لكن نجاح "ضربة معلم" و"الأخ الكبير" كان مختلفا ومميزا، ويبدوا أنه ثمة ثقة شديدة بين الثلاثي الممثل والمخرج والمؤلف وكيميا فنية تظهر نتيجتها على الشاشة الصغيرة.

مسلسل " مشوار الونش" مكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.

وأعلنت قناة الحياة عن عرض مسلسل " مشوار الونش" للنجم محمد رجب، بداية من يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر المقبل، ويذاع من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا على قناة الحياة العامة الساعة 9 مساء، حيث طرحت القناة برومو العمل عبر الصفحة الرسمية للقناة على انستجرام مع تعليق :"الونش زي النار اللي يقرب منه يحرقه".