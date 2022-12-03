شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حوارية اليوم مع الممثل الهندى أكشاى كومار فى البحر الأحمر السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية اليوم السبت جلسة حوارية مع الممثل الهندي الشهير أكشاي كومار في تمام الساعة 5:15 مساء في رد سي مول، للحديث عن مجمل أعماله الفنية، وكواليس الصناعة السينمائية في بوليوود.

يذكر أن أكشاي كومار يعد أحد أهم فناني السينما في العالم، حيث قدم أكثر من 100 فيلمًا، ما بين الرومانسي، والتشويقي وأعمال الإثارة، جاءت انطلاقته عام 1992 مع فيم "خيلادي" وهو فيلم تشويق وإثارة، كما فاز بجائزة أفضل ممثل في عام 2016 في حفل جوائز الأفلام الوطنية.

انطلق حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية والتي ستستمر حتى 10 ديسمبر في جدّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، والذي شهد عرض فيلم الكوميديا الرومانسية "ما علاقة الحب بذلك؟" من إخراج شيكار كابور وتأليف جمايما خان وإنتاج ستوديو كانال ووركينج تايتل.

وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي.

وسيعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها. وبالتوازي مع عروض أفضل إنتاجات السينما العالمية الجديدة، سيتم عرض مجموعة من الأعمال السعودية الجديدة تضمّ 25 فيلمًا من إنتاج الجيل الصاعد والمتميّز من صانعي الأفلام السعوديين.