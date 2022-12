شكرا لقرائتكم خبر عن هايلى بيبر زوجة جاستين بيبر تتصدر غلاف مجلة Forbes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت هايلى بيبر غلاف مجلة فوربس مؤخرًا خلال غلاف تناقلته المواقع العالمية مثل الديلى ميل، والذى جاء عنوانها Forbes 30 Under 30، وتتعرض هايلى خلال الحوار إلى أكثر من أمر حول حياتها وعلاقتها بزوجها جاستين بيبر خاصة أنهما عانا خلال العام الجارى لأسباب عديدة أبرزها مرضه الأخير الذى عرقل سلسلة من الحفلات الذى كان مفترض أن يحييها.



هايلى بيبر

كما تتعرض لسر صورتها مع حبيبة زوجها السابقة سيلينا جوميز بعدما أشعلا وسائل التواصل بالصورة التى تجمعهما خلال حضورهما حفل لمتحف أكاديمية الصور المتحركة، وظهرتا في حالة من التوافق معا ويتبادلان الابتسامات أثناء أخذ بعض اللقطات لهما، وبهذه الصور أجبرت كل من سيلينا وهايلي المعجبين على التوقف عن نشر الشائعات حول توتر علاقتهما بسبب جاستن بيبر.

ورغم انفصال سيلينا جوميز عن المغني جاستن بيبر منذ سنوات، وزواج الأخير من هايلي، لم يتوقف بعض المعجبين عن نشر الشائعات حول أن هايلي سرقت جاستن بيبر من سيلينا وكانت تواعده أثناء مواعدته للمطربة، وعلقت عارضة الأزياء على هذه الشائعة، إذ قالت إنها لم تربى بتلك الطريقة، مضيفة أنها تقربت منه عندما اصبح عازبا تماما ولم يكن على علاقة بأي أحد.

وكانت الفنانة سيلينا جوميز قد انتهت من تسجيل فيلمها الوثائقي My mind and me والذي يدور حول آخر 6 سنوات في حياتها، ويناقش الشهرة الواسعة التي حققتها النجمة، وذكر تقرير نشرته People "وصلت سيلينا إلى القمة وحدثت بعض الأزمات أدت إلى سقوطها في الظلام ومحاولة العودة مرة أخرى لما كانت عليه، وخلال الإعلان الأول للفيلم استطاع معجبو سيلينا رؤية الحالات المختلفة التي مرت بها من ابتسامات لضحك لذرف الدموع".

وسيفتتح الفيلم مهرجان المعهد الأمريكي للأفلام في 2 نوفمبر المقبل، وسيتم طرحه في 4 من الشهر نفسه على منصة أبل تي في+ لجميع المشاهدين ومتابعي سيلينا جوميز، وفقا لما تداولته مجلة فاريتي.