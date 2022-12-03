شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حوارية مع نادين لبكى اليوم في مهرجان البحر الأحمر السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية اليوم السبت جلسة حوارية مع المخرجة والممثلة وكاتبة السيناريو اللبنانية الشهيرة نادين لبكي في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء في رد سي مول، وذلك على خلفية تكريمها من مجلة فارايتي الدولية خلال فاعليات المهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن نادين لبكي ستحصل على جائزة مجلة فارايتي الدولية لأفضل صانعة أفلام. فقد وضعت لبكي أول بصمة لها في مجال صناعة الأفلام من خلال فيلمها "كارميل" والذي عُرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي الدولي في عام 2007.

اشتهرت نادين بأفلامها التي تسلط الضوء على مختلف نواحي الحياة في لبنان، فهي أول مخرجة عربية يتم ترشيحها للأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي عن فيلمها "كفر ناحوم"، وستشارك لبكي في حوار خاص مع الجمهور من المقرر عقده يوم السبت الموافق 3 ديسمبر في فوكس سينما في رد سي مول لمناقشة أهم محطات مشوارها الفني حتى اليوم.

انطلق حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية والتي ستستمر حتى 10 ديسمبر في جدّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، والذي شهد عرض فيلم الكوميديا الرومانسية "ما علاقة الحب بذلك؟" من إخراج شيكار كابور وتأليف جمايما خان وإنتاج ستوديو كانال ووركينج تايتل.

وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي.

وسيعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها. وبالتوازي مع عروض أفضل إنتاجات السينما العالمية الجديدة، سيتم عرض مجموعة من الأعمال السعودية الجديدة تضمّ 25 فيلمًا من إنتاج الجيل الصاعد والمتميّز من صانعي الأفلام السعوديين.