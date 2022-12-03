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شكرا لقرائتكم خبر عن إيما ستون من كواليس تصوير أحدث أعمالها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة إيما ستون بإطلالة براقة أثناء تصويرها في مجموعة نيو أورلينز بفيلمها الجديد، ورغم عدم لجوئها للمكياج خلال أحدث صور تم التقاطها لها إلا أن النجمة البالغة من العمر 34 عامًا بدت متألقة وهي ترتدي فستان أزرق داكن وصندل بني بينما كانت تمزج فنجان قهوة مع عصير أخضر أثناء التصوير.
ويأتي ذلك بعدما تم رصدها في الشهر الماضي، وهي تصور مشهدًا دراميًا تلعب فيه شخصية مصابة بجروح خطيرة تم نقلها على متن سيارة إسعاف جوي.
ايما ستون
ولدت إيما ستون فى الـ 6 نوفمبر عام 1988 فى مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا، اسمها الحقيقى ميلى جان، وعمل والدها مقاولا، وأمها كانت ربة منزل وهى سويدية الأصل ومن مشاهير برج العقرب.
كانت عضوة فى مسرح الشباب والمسرح الإقليمى فى مدينة فينيكس، ومثلت بعض المسرحيات منها "ذيل عيد الميلاد" و"سندريلا" و"الحذق" و"أليس فى بلاد العجائب"، وفقًا لما ذكره موقع إنترنت موفى داتا بيز.
قدمت إيما ستون أدوارًا بارزة أيضًا على الشاشة الصغيرة أبرزها Drive، Malcolm in the Middle، 30 Rock،وقامت ببطولة كل من The Amazing Spider-Man وZombieland وMovie 43 وبفضل تلك الأعمال الفنية المميزة أصبحت إيما ستون المفضلة لدى الكثيرين.
فازت بجائزة الأوسكار عن دورها فى فيلم لالالاند La La Land التى حققت به نجاحًا كبيرًا، سواء على مستوى الايرادات أو النقاد ممن أثنوا عليها.