إيما ستون من كواليس تصوير أحدث أعمالها



ايما ستون

ولدت إيما ستون فى الـ 6 نوفمبر عام 1988 فى مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا، اسمها الحقيقى ميلى جان، وعمل والدها مقاولا، وأمها كانت ربة منزل وهى سويدية الأصل ومن مشاهير برج العقرب.



كانت عضوة فى مسرح الشباب والمسرح الإقليمى فى مدينة فينيكس، ومثلت بعض المسرحيات منها "ذيل عيد الميلاد" و"سندريلا" و"الحذق" و"أليس فى بلاد العجائب"، وفقًا لما ذكره موقع إنترنت موفى داتا بيز.

قدمت إيما ستون أدوارًا بارزة أيضًا على الشاشة الصغيرة أبرزها Drive، Malcolm in the Middle، 30 Rock،وقامت ببطولة كل من The Amazing Spider-Man وZombieland وMovie 43 وبفضل تلك الأعمال الفنية المميزة أصبحت إيما ستون المفضلة لدى الكثيرين.

فازت بجائزة الأوسكار عن دورها فى فيلم لالالاند La La Land التى حققت به نجاحًا كبيرًا، سواء على مستوى الايرادات أو النقاد ممن أثنوا عليها.