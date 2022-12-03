شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يخفى ملامح وجهه أثناء حضوره حفلة مع صديقه توبى ماجواير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو على إخفاء ملامح وجهه، من خلال اللجوء إلى ارتداء الكاب بالإضافة إلى الكمامة أثناء ظهوره مع صديقه الممثل توبي ماجواير خلال حضورهما حفلة في منزل آرت بازل سوهو الشاطئي في ميامي بيتش يوم الأربعاء الماضى وفقاً لعدد من التقارير الأجنبية.

من ناحية أخرى سبق وكشف الممثل ستيفن جراهام عن أنه كاد يقتل زميله الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو في حادث بـ عربة جولف، تألق كلاهما في فيلم مارتن سكورسيزي عام 2002، Gangs Of New York، وذكر جراهام الحادث خلال أخر حوراته، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وسُئل جراهام عن الحادث، ورد قائلاً:" لقد كان "حادثاً"، حيث أسرعت بـ عربة غولف عادية، حيث اعتدنا على قيادة عربات الجولف في موقع التصوير، وكان لدى دي كابريو عربة جولف، ألا أنها كانت أسرع من عربة الجولف العادية، وأثناء نزولنا من على تل تعاملت بـ طريقة خاطئة مع العربة، وبالتالي بأت في الميل".

وأنهى جراهام إجابته قائلا:" وبسبب سرعة عربة الجولف، اضطر دى كابريو من القفز منها، وانا حاولت السيطرة عليها أثناء نزولنا من على التل، ألا أ، الحظ لعب لعبته ولم يتعرض أي شخص للأذى".

وكان قد وضع الممثل كيانو ريفز صناع مسلسل Devil In The White City في أزمة بعدما اعتذر عن بطولة العمل بصورة مفاجأة مثلما أكدت التقارير العالمية مؤخراً حول العمل الذى من المفترض أن يتم عرضه على شاشة أحد المنصات الكبرى إلا أن اعتذار ريفز وضعهم في ورطة بعدما كان من المقرر له لعب دور البطولة.