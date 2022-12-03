شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو المرسى: فريق الموسيقى والكورال المشارك فى افتتاح المنصورة الجديدة محظوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو المرسى المشرف على فريق الموسيقى والكورال بجامعة المنصورة: تم ترشيح الجامعة لنا للمشاركة فى افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وكان الشباب متحمسين، وقدمنا عروضا مميزة، وكان الهدف توسيع دائرة الطلاب للمشاركة.

وأضاف عمرو المرسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، أن فريق الموسيقى والكورال محظوظين، لأن القيادات داعمة بشكل كبير للنشاط الفنى، كما نشارك فى حفلات ومؤتمرات بالجامعة بشكل دائم ومستمر.

وأشار إلى أن الفتاة الكفيفة "ياسمين" والتى شاركت بالعزف أمام الرئيس السيسى ليست عضوة بالفرقة ولكن بعد عزفها أمام الرئيس السيسى بطريقة مبدعة تم إشراكها لتكون عضوا بالكورال.