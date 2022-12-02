شكرا لقرائتكم خبر عن نادين العمروسى عن غنائها أمام الرئيس فى افتتاح المنصورة الجديدة: شعرت بالفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة نادين العمروسي إحدى متسابقات برنامج "الدوم" عن سعادتها البالغة بالغناء أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المنصورة الجديدة، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "كانت مشاركة عظيمة وحلم كبير لأي فنان إنه يقف يغني أمام الرئيس، وده كان حلم من أحلامي قدرت أحققه".

وعن شعورها وقت غنائها أمام الرئيس خلال الافتتاح، أوضحت: "كنت حاسة بشعور فخر وفرحة كبيرة، وقلق وتوتر، بس الفرحة والفخر كانت طاغية أكتر ودا كان مديني الثقة إني أتحرك براحتي وبثقة، وأغني"، مشيرة أن تحضيرات المسرح استغرقت أسبوع كامل، وبروفات 12 ساعة باليوم.

وتابعت: "افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كان مبهر، وشكلها مميز وكأنها مدينة أوروبية، كما أننا شاهدنا خلال فترة تواجدنا هناك كيف كان كافة العمال يعملون بجد واجتهاد للخروج بها في أحسن شكل، كل يوم شكل المدينة كان بيتغير ويبقى أفضل من اليوم اللي قبله"، موجهة الشكر إلى برنامج الدور باعتبار مشاركتها به السبب الرئيسي في اختيارها للغناء أمام الرئيس في تلك الاحتفالية.

مدينة المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، التى تتميز بأنها أول مدينة سياحية بمواصفات عالمية على أرض مصرية، وتم افتتاحها بشكل رسمي أمس الخميس، وقامت المواهب الشابة لبرنامج الدور بإحياء ومنهم أسماء الجمل الفائزة بالموسم الأولى من برنامج الدوم التي افتتحت الغناء بجملة "ضحكة مالية المكان والفرحة إحساس جميل .. ودايما منصورة يا بلدي"، لينضم بعد ذلك الموهبة الشابة أسامة عطية أحد مواهب الدوم ويبدأ جملته الغنائية بـ "اللي شايفه حلم أو خيال.. أوصف الجمال ده أقول فيه إيه".

وعلى أنغام "فيه حاجة حلوة" ظهرت على المسرح الموهبة الشابة نادين العمروسي لتشارك في الغناء، وبعدها صعدت ألاء أيوب بمقطع من أغنية "يا حبيبتي يا مصر" للراحلة شادية، ثم صعد تباعا كروان حجاج، ومحمد مانو، ثم اختتمت الفقرة الغنائية برائعة المطربة الراحلة وردة "على الربابة بغني" كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي وقدمها فارس مصطفى، شريف محمد فؤاد، وعبد الرحمن صابر.