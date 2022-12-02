شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل "مشوار الونش" قبل عرضه الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسلسل "مشوار الونش" الترويج للعمل المقرر انطلاق عرضه يوم الأحد المقبل على قناة الحياة الساعة التاسعة مساء، حيث نشر كل بطل من الأبطال البوستر الدعائى المنفرد الخاص به، هذا بالإضافة إلى طرح القناة البرومو الرسمي للعمل خلال الأيام الماضية والذى كشف عن ملامح الأحداث.

مسلسل "مشوار الونش" مكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.

طرحت منصة Watch It الأغنية الدعائية للمسلسل والتي تغنيها المطرب عمر كمال ووكلمات كريم سامى وتوزيع زووم وألحان هيثم ‏نبيل، وتقول كلمات الأغنية: "في القلوب موجة مشاعر واختيارك بين إيديك، قلب يبني معاك حياته، وقلب تاني يهد فيه، يوهمك إنك أمانه، تصحى تلقاه ساب مكانه، تلقى ندمك فات أوامه، القلوب هتشوف عينيك".

يذكر أن محمد رجب غاب عن تقديم مسلسلات جديدة العام الماضى، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادى الجيار، محمد علاء، أحمد حلاوة وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.



مشوار الونش



محمد رجب



محمود عبد المغنى



ميرهان حسين



دانا حلبى



منة فضالى



ايهاب فهمى