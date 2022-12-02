شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين: الغناء فى "اتنين للإيجار" سبب مشاركتى فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ميرهان حسين عن أنها تحمست للمشاركة كضيفة شرف في فيلم "اتنين للإيجار" للفنانين بيومى فؤاد ومحمد ثروت والمقرر عرضه في السينمات قريبًا، بسبب تقديمها دور مغنية خلال الأحداث مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أن العمل فرصة للعودة إلى الغناء بعد غياب خاصة أنها تقدم فيه أغنية بعنوان "كلمتين وبس" والتي طرحتها ضمن عمليات الدعاية للعمل وهى من كلمات سامح الكومى، ألحان خالد سلطان، توزيع إسلام شيبسى.

فيلم "اتنين للإيجار" تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف أبرزهن إسعاد يونس، ميرهان حسين، رانيا يوسف، ناهد السباعى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.

وفى سياق متصل تنتظر ميرهان حسين عرض مسلسل "الونش" المكون من 45 حلقة، يوم الأحد المقبل على وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.

وحلت ميرهان حسين مؤخرًا كضيفة على برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة على قناة on، وكشفت الفنانة عن أنها عملت في مجال الدعاية والإعلان قبل التمثيل لمدة عام ونصف، مردفة: "كنت عاوزة أتجوز وأقعد في البيت مكنتش بفكر في التمثيل، لكن بابا عاوزني أعمل حاجة ضد إني أتجوز وأقعد في البيت".

وأضافت أنها تقدمت لأحد برامج تقديم الموهوبين، مستطردة: "قالولي مثّلي، قلت معرفش، ولكن غنيت، وفضلت مستنية 9 ساعات وعدد رهيب منتظر، وكل اللي يدخل يقولي هتيجي تتكلمي يقولولك امشي، لما دخلت، قالولي غني وغنيت كتير، ونجحت، وطلبوا مني أمثل قلت لهم معرفش أمثل، هم عاوزين الشخصية الطبيعية".