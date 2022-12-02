شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن ديانة شاروخان بعد صوره فى العمرة.. مسلم وزوجته هندوسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن انتشرت صور لنجم بوليود شاروخان أثناء قيامه بعمل عمرة حتى اندهش البعض ممن لم يكونوا على دراية بديانة الممثل الشهير، حيث تفاجأوا بديانته إلا أنه شاروخان سبق وأكد على اعتزازه بديانته ومعتقده في أكثر من مرة أكد فيها أنه مسلم مثلما يظهر خلال التقرير التالى.

ففي حوار له تم نشره عام 2020 أي قبل عامين من الآن صرح الممثل والمنتج الهندى شاروخان، أنه لا يجبر أحدًا من عائلته على اعتناق دين محدد، حيث قال وقتها "أنا مسلم، وزوجتي هندوسية وأطفالي هنود، في بلادنا، نتحدث عن الهندوس والمسلمين والسيخ والمسيحيين، ولكن الجزء الأفضل فى جيلنا الشاب أنه لا يتحدث عن الديانات، ويؤمن بأن الاختلاف في الأديان لا يحدث أي مشاكل، ولا يعكر من صفو حياتنا"، وفقا للتقرير الذى نشر وقتها على موقع " dailytimes".



شاروخان

وأضاف شاروخان: "سألت ابنتي عن الدين في مدرستها، وأخبرتها أننا هنود، وأنا لا أتحدث عن نفسى فحسب، بل أومن أيضًا بأنه لا يوجد شيء يمكن أن يزيل هذا الانسجام من حياتى، خاصة مع وجود أشخاص متفاهمين حولى".

كما أكد شاروخان من قبل أنه يعتز بديانته للغاية ويحب قراءة القرآن دائماً، ويواظب على صلواته دائماً.

وكان نجم بوليوود شاروخان تم تكريمه امس خلال حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقال خلال تكريمه إن الأفلام تعلمنا انه ليس من المفروض أن نخاف من اختلافنا ومن الحوار بين الثقافات، مؤكدا أن الحروب تحدث بسبب عدم التفاهم، مشيرا إلى أن السعودية قفزت قفزة كبيرة للامام حيث ياتي الناس ليتفاعلوا مع الثقافة السعودية.

وأوضح شاروخان أن هناك شباب لديهم مهارات بدأ العالم يتعرف من خلالهم على المبدعين السعوديين متمنيا أن يشاهد أفلاما سعودية تصور في الهند لتمتد الجسور بين الثقافات ويوضع نهاية لعدم التفاهم بين الناس.

يذكر أن شاروخان يستعد الفترة الحالية لطرح فيلمه الجديد " Pathaan الذي من المقرر عرضه في السينمات المختلفة يناير المقبل 2023، ويشاركه بطولته كل من ديبيكا بادكون، وجون أبراهام، وغيرهم من الفنانين أنتج سيدهارث أناند وأديتيا شوبرا الفيلم تحت إشراف دار إنتاج Yrf، وهو من إخراج سيدهارث أناند.