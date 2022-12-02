شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر: الجماهير اقتحمت منزلى بعد عرض "غريزة أساسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية جلسة حوارية للنجمة العالمية شارون ستون، أدارتها رايا أبي راشد، وقالت شارون ستون خلال الجلسة إنها بعد عرض فيلم "غريزة أساسية" في مهرجان كان السينمائي، تحولت إلى نجمة وبدأ الجمهور يعترض طريقها ويقتحم منزلها وكانت تهرب من الجماهير بأعجوبة منها مرة دخلت مطعم واختبأت هي وصديقاتها في المطبخ.

وأضاف شارون ستون، لم أكن أعرف الخروج من المنزل وذهبت لطبيب نفسي وطلب منها أن تعين سائق وحراس شخصي عندما علم أنها بطلة فيلم غريزة أساسية ووقتها لم يكن لديها المقدرة المالية لذلك.







وأشارت شارون ستون، أنها عانت من الحكم عليها لأنها قدكانت تقدم مشاهد جريئة وتسبب ذلك في نجاحها ولكنها تحطمت علي المستوي الإنساني ولم تستمتع بحياتها.

وأشارت شارون ستون، إلى أن الله خلقنا لنخدم بعضنا البعض المرأة تخدم الرجل والعكس أيضا، وأكدت شارون ستون إلى أنها عادت للرسم مرة أخري في فترة كورونا.



وشهدت جدة انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس الخميس في دورته الثانية والتي تستمر حتى يوم 10 ديسمبر الجاري، وهو المهرجان الذي كرم الممثل والمنتج الهندي الكبير شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، والنجمة يسرا، والمخرج جاي ريتشي، فيما يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

تشهد الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العدد من أحدث انتاجات السينما ، حيث يشهد العرض العالمي الأول لفيلم "الخلاط+" للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفي فيلم "ع مفرق طريق"، للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي.

فيما يعرض فيلم "جنيات إنشرين"، وأحدث أفلام المخرج الحائز على جائزة الأوسكار مارتن ماكدونا، فبعد صداقة ممتدة، يتوقّف مزارع الألبان بادريك (كولين فاريل) عند كوخ يقيم فيه صديقه الموسيقي كولم (بريندان جليسون) ليصحبه إلى المقهى، وعندها يخبره كولم فجأة أن صداقتهما قد انتهت.