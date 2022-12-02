شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون تبكى فى ندوتها بالبحر الأحمر بسبب المرض والتبرع بالأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكت النجمة العالمية شارون ستون خلال ندوتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية، وذلك بعد حديث شارون ستون عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها وكانت نسبة نجاتها منها لا تتخطي الواحد بالمائة ولكنها تخطتها.

وأضافت شارون ستون، إلى أنها بعد تلك الأزمة، أصبحت تتحدث كثيرًا مع نفسها لأنها تشعر بأن هناك روحًا تتحدث معها داخل عقلها وبالتالي ترد عليها وتناقشها طول الوقت وهو ما جعل البعض يعتقد أن أزمة المرض دفعتها للجنون.

وبكت أيضًا ستون عندما تذكرت أبن شقيقها، والذي لم يكمل عامه الأول وكان يصارع الموت، وقرروا وقتها التبرع بأعضاءه وبالفعل تم انقاذ أربع أطفال بسبب التبرع بأعضاءه، لتوجه الشكر في نهاية الجلسة للسعودية التي رحبت بها وبوجودها في مهرجان البحر الأحمر.

وشهدت جدة انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس الخميس في دورته الثانية والتي تستمر حتى يوم 10 ديسمبر الجاري، وهو المهرجان الذي كرم الممثل والمنتج الهندي الكبير شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، والنجمة يسرا، والمخرج جاي ريتشي، فيما يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

تشهد الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العدد من أحدث انتاجات السينما ، حيث يشهد العرض العالمي الأول لفيلم "الخلاط+" للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفي فيلم "ع مفرق طريق"، للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي.

فيما يعرض فيلم "جنيات إنشرين"، وأحدث أفلام المخرج الحائز على جائزة الأوسكار مارتن ماكدونا، فبعد صداقة ممتدة، يتوقّف مزارع الألبان بادريك (كولين فاريل) عند كوخ يقيم فيه صديقه الموسيقي كولم (بريندان جليسون) ليصحبه إلى المقهى، وعندها يخبره كولم فجأة أن صداقتهما قد انتهت.