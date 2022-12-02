شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال نسائى كبير على تذاكر عروض أفلام مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شباك تذاكر مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية إقبالا كبيرا، وخاصة من النساء السعوديات وهو الأمر الذي كان لافتًا للنظر مع بداية العروض الأولى لأفلام المهرجان.

وشهدت جدة انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس الخميس في دورته الثانية والتي تستمر حتى يوم 10 ديسمبر الجاري، وهو المهرجان الذي كرم الممثل والمنتج الهندي الكبير شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، والنجمة يسرا، والمخرج جاي ريتشي، فيما يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

تشهد الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العدد من أحدث انتاجات السينما ، حيث يشهد العرض العالمي الأول لفيلم "الخلاط+" للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفي فيلم "ع مفرق طريق"، للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي.

فيما يعرض فيلم "جنيات إنشرين"، وأحدث أفلام المخرج الحائز على جائزة الأوسكار مارتن ماكدونا، فبعد صداقة ممتدة، يتوقّف مزارع الألبان بادريك (كولين فاريل) عند كوخ يقيم فيه صديقه الموسيقي كولم (بريندان جليسون) ليصحبه إلى المقهى، وعندها يخبره كولم فجأة أن صداقتهما قد انتهت.