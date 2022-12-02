شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى وأبطال "رهبة" ينتهون من تصوير آخر مشاهد الفيلم (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال فيلم "رهبة" للفنان أحمد الفيشاوى من تصوير آخر مشاهد العمل، حيث جمعت المشاهد الأخيرة بين الفيشاوى ونسرين أمين وثراء جبيل وسما إبراهيم، ومن المقرر أن يبدأ مخرج العمل رضا عبد الرازق في عمليات المونتاج والمكساج لتجهيز الفيلم للعرض في النوقيت الذى تحدده الشركة المنتجة والموزعة.

فيلم "رهبة" سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى حيث يجسد الفيشاوى شخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

وعرض لأحمد الفيشاوى فى السينمات مؤخراً فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وشارك فى بطولته إلى جانب محمد عبد الرحمن توتا، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

كما عرض أيضاً للفيشاوى خلال الأسابيع الماضية فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبى بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.



ابطال فيلم رهبة فى اخر يوم تصوير



ابطال فيلم رهبة