شكرا لقرائتكم خبر عن السيمفونى يستضيف فلوت إيناس عبد الدايم والفنلندى سامى جونيون بالأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى الساحة الفنية، وتحل ضيفة على أوركسترا القاهرة السيمفونى لتجرى حوارًا إبداعيًا مع عازف الفلوت الفنلندى سامى جونين خلال الحفل المقام ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات بقيادة المايسترو هشام جبر وذلك فى الثامنة مساء اليوم على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا.

تؤدى إيناس وسامى كونشيرتو بعنوان ثنائى الفلوت والأوركسترا لـ دوبلر كما يعزف الأوركسترا السيمفونية الخامسة لـ مالر.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم بدأت دراستها فى سن مبكرة بكونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس، قدمت العديد من الحفلات بختلف دول العالم منها، قامت بالاشتراك فى تسجيل أعمال المؤلف المصرى الراحل جمال عبد الرحيم فى ألمانيا والقاهرة، مثلت مصر فى العديد من المسابقات الدولية والمحلية المتخصصة وحصلت على مجموعة من الجوائز العالمية، أسست أول فصل دراسى لتعليم آلة الفلوت للأطفال بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا وأشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراه والماجستير فى الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية، تراست دار الأوبرا المصرية وشغلت منصب وزير الثقافة السابق.

أما الفنلندى سامى جونيون درس الموسيقى بأكاديمية سيبيليوس في فنلندا، ومعهد الموسيقى العالي الوطني والأكاديمية الملكية الدنماركية للموسيقى ويعد أحد أمهر عازفى الفلوت دوليا، تعاون مع أهم الفنانين والملحنين والفرق الموسيقية فى العالم منها أوركسترا هيوستن السيمفوني الأمريكى، مثل فنلندا رسميًا في الذكرى المئوية لتأسيسها كجمهورية مستقلة في جولة فنية بروسيا، فاز التسجيل الذى شارك فيه بأداء الرباعية الكاملة لموتسارت فلوت دبليو أي بجائزة الجمهور في الألبوم الفنلندي لعام 2018، قدم الكثير من التسجيلات للإذاعة الفنلندية - راديو وتلفزيون هونج كونج - راديو نيوزيلندا وغيرها وفاز بجوائز في العديد من المسابقات الدولية المتخصصة إلى جانب مشاركته في لجان تحكيمها، قام بتدريس آله الفلوت وموسيقى الحجرة في كل من جامعة أوكلاند بنيوزيلندا وجامعة فوردهام بنيويورك.

والمايسترو هشام جبر تخرج فى قسم الفلوت بكونسرفتوار القاهرة عام 1994 ودرس قيادة الأوركسترا على يد العديد من القادة المميزين فى مصر والخارج، شارك فى ورش عمل قيادة الأوركسترا التى نظمتها دار الأوبرا وتم اختياره كأحد أحسن المشاركين، كتب العديد من موسيقى الأفلام السينمائية القصيرة والتسجيلية بالإضافة إلى موسيقى مجموعة عروض مسرحية من إنتاج مصرى وعالمى.